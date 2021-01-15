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Для прохождения вакцинации от COVID-19 справка с работы больше не нужна

Для того, чтобы пройти вакцинацию в Москве, не нужно нести справку с работы. Достаточно назвать отрасль, в которой желающий прививиться работает.

Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — сказала она.

В Москве вакцинация началась с 5 декабря. Сейчас она открыта в том числе для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями.

По материалам «ТАСС».

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