🔥 Организации и ИП, применявшие ЕНВД, могут перейти на УСН до 1 февраля!

ФНС разрешила бывшим вмененщикам переходить на УСН до 1 февраля 2021 года. Такое неожиданное для всех письмо было разослано по нижестоящим инспекциям.

Налоговики ссылаются на пункт 2 статьи 346.13 Налогового кодекса:

«Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, вправе на основании уведомления перейти на упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход. В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате единого налога на вмененный доход».

Пунктом 2 статьи 6.1 Налогового кодекса установлено, что течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД в связи с отменой данного специального налогового режима, при соблюдении условий, предусмотренных главой 26.2 НК РФ, вправе перейти на УСН с 01.01.2021, уведомив налоговый орган не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, то есть не позднее 01.02.2021.

Письмо от 14.01.2021 № СД-4-3/119@.