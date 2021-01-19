Сведения о среднесписочной численности работников за 2020 год представлять не нужно

УФНС по Чувашской Республике напоминает, что согласно абзацу 6 пункта 3 статьи 80 Налогового кодекса обязанность по представлению сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (которые ранее представлялись налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 20 января) за 2020 год отсутствует.

Среднесписочную численность теперь указывают в расчете по страховым взносам.

Показатель ССЧ отражается на титульном листе расчета по страховым взносам, представленного за 2020 год.