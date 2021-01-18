Утверждена новая форма декларации по налогу на имущество

ФНС внесла изменения в декларацию по налогу на имущество. Приказ от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@ опубликован 14 января и вступит в силу через два месяца.

В форме появился новый раздел 4, в котором отражается среднегодовая стоимость объектов движимого имущества, учитываемых на балансе организации либо обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс.

Поправки в статью 386 НК РФ, которые устанавливают, что в декларацию включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе организации в качестве ОС, были внесены Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ.

Уточнен также порядок применения кодов «2010501» и «2010505». Эти коды предназначены для субъектов МСП из пострадавших отраслей экономики, для которых установлены особые сроки и правила уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за отчетные периоды 2020 года.

Скорее всего налоговые инспекции захотят получать отчетность за прошлый год уже по этой новой форме, несмотря на то, что она вступит в силу только в середине марта.