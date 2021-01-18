В Минфине планируют в январе выложить на обсуждение законопроект о совершенствовании налогообложения в «русских офшорах»

Минфин до конца января планирует выложить для общественного обсуждения законопроект о совершенствовании налоговых режимов в САР.

Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов в рамках недавно прошедшего Гайдаровского форума.

«Я думаю, что уже на следующей неделе или через неделю мы вывесим для публичного обсуждения соответствующий законопроект, который направлен на совершенствование налогового режима в специальных административных районах, — с тем, чтобы повысить интерес этих районов для холдинговых компаний, которые сейчас расположены в офшорных юрисдикциях, с тем, чтобы они переезжали в Россию», — сказал он.

По его словам, речь идет о САР, созданных в Калининграде и на Дальнем Востоке.

«Сейчас у нас специальные административные районы — это на Дальнем Востоке и в Калининграде. Соответственно, они созданы, вот по ним мы и будем работать», — отметил замминистра.

САР — специальные административные районы в Калининграде и на Дальнем Востоке, еще их называют «русские офшоры». Предлагаются как альтернатива для компаний, для которых нахождение структур в зарубежных офшорах становится невыгодным из-за денонсаций международных налоговых соглашений.

По материаламт «ТАСС».