Такого рекорда по выдачам ипотек, как в прошлом году, в 2021-ом не предвидится

В прошлом году банки выдали людям 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Это рекордные показатели.

Рост по количеству кредитов за год составил 35 %, в деньгах — более 50 %.

Спрос на ипотеку стимулировало снижение ставок — по новостройкам средняя ставка составила 5,9 %, по вторичному жилью — 8,1 %.

А что ожидается на рынке ипотеки в 2021 году? Эксперты отмечают, что в этом году спрос вновь будет поддерживаться низкими ставками, хотя цикл снижения уже завершен.

Тем не менее можно ожидать снижения объемов выдач, поскольку доходы россиян растут слабо, дальнейшего снижения ставок не ожидается, а возможности застройщиков удовлетворить спрос без повышения цен на жилье остаются под вопросом, пишет «Коммерсантъ».

"Если до определенного момента компенсировать влияние роста стоимости жилья на размер ипотечного платежа могло увеличение срока кредитования, при дальнейшем росте цен ипотека может стать недоступной для значительного числа потенциальных заемщиков",— предупреждает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.