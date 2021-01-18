Поиск сведений в реестре МСП усовершенствовали

Теперь в сервисе Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства можно узнать обо всех периодах нахождения организаций и ИП в нем.

Также появилась возможность сформировать эти сведения в отношении конкретного лица с усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

Напомним, ранее через режим поиска в данном сервисе предоставлялся доступ только к информации, содержащейся в реестре на последнюю дату его формирования.

Как сообщает ФНС, за время работы реестра МСП зарегистрировано более 156,1 млн обращений к нему.

Заявители пользуются не только обычным поиском, с помощью которого выполнено более 111,9 млн запросов о конкретном юрлице или ИП, но и расширенным (более 7,3 млн запросов), позволяющим выбрать субъекты малого и среднего предпринимательства по их типу и категории, региону, муниципальному образованию, а также конкретным видам экономической, лицензируемой деятельности, продукции, наличию заключенных договоров, участию в программах партнерства.