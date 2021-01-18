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5 % плательщиков ЕНВД не выбрали другой спецрежим и остались на ОСНО

Глава ФНС Даниил Егоров, выступая сегодня на Гайдаровском форуме, заявил, что переход бизнеса с ЕНВД на другие налоговые режимы можно считать состоявшимся.

Он уточнил, что из 1,3 млн организаций и индивидуальных предпринимателей только 60 тысяч не определились с выбором другого спецпежима и автоматически перешли на общую систему налогообложения.

«Мы, естественно, будем очень внимательно следить за тем, по каким обстоятельствам, по каким основаниям этот переход не состоялся. Это мог быть как и осознанный выбор налогоплательщиков, так и, например, они пропустили по каким-то причинам этот срок. И, соответственно, гибко реагировать», — цитирует его слова ИА ТАСС.

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