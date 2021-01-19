Штраф за незаконное предпринимательство хотят повысить в 20 раз

В Госдуму внесен законопроект № 1095765-7, который предусматривает отдельные штрафы за повторное нарушение по части незаконного предпринимательства.

Напомним, сейчас за это штрафуют на сумму от 500 руб. до 2 000 рублей (часть 1 стать 14.1 КоАП). При этом многие попадаются на этом нарушении многократно, но сумма штрафа для таких «рецидивистов» точно такая же, как и для новичков.

Депутаты Самарской Думы предлагают установить штраф за повторное совершение вышеназванного правонарушения в размере от 10 до 40 тысяч рублей. Это в 20 раз больше, чем штраф за первичное нарушение.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что количество правонарушений, совершенных повторно, неустанно растет и установленные сейчас меры ответственности представляются недостаточными.

Усиление административной ответственности за незаконное предпринимательство будет способствовать легализации предпринимательской деятельности и позволит частично компенсировать бюджету недополученные с нелегальных бизнесменов налоги.