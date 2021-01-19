Компании пользуются мораторием на банкротство, а их сотрудники из-за этого страдают

Решение суда о взыскании зарплаты должно быть исполнено, даже если компания-работодатель подпадает под действие моратория в части банкротства и взыскания долгов.

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму депутатом от «Единой России».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что с введением Постановлением Правительства № 428 от 03.04.2020 моратория на возбуждение дел о банкротстве люди, которые обращаются в суд за защитой своих трудовых прав, фактически утратили реальную возможность взыскать со своих горе-работодателей зарплатные долги.

Ни приставы, ни банки не могут взыскать с должника деньги в пользу работников из-за моратория.

В такой ситуации усматривается социальная несправедливость по отношению к наемным работникам, говорится в пояснительной.

Кроме того, работодатели, на которых распространяется мораторий на взыскание, получают мотив к нарушению прав работников, так как знают, что исполнение решения суда в любом случае будет отсрочено.

При этом далеко не все такие работодатели на практике не имеют материальной возможности расплатиться с работником.

Поэтому законопроектом предлагается исключить имущественные взыскания по трудовым спорам из взысканий, по которым приостанавливается исполнительное производство на время действия моратория.

Поправки вносятся в закон «О несостоятельности (банкротстве)».