Минфин готовит условия для получения льгот резидентам «русских офшоров»

Минфин предлагает снижение ставок налога с 15% до 10% резидентам «русских офшоров» при условии, если те вложатся в инфраструктуру территории и создадут не менее 15 рабочих мест.

Соответствующие поправки в НК предлагают в Минфине, проет уже направлен для согласования в правительство.

Законопроект о совершенствовании налоговых режимов в специальных административных районах (САР) Калининграда и Дальнего Востока, подготовленный Минфином России, предусматривает снижение ставки налога на вывод капитала с 15% до 10% при условии, что компания вложит 300 млн рублей в развитие инфраструктуры территории и создаст не менее 15 рабочих мест.

Кроме того, для резидентов САР, занимающихся добычей полезных ископаемых за рубежом в формате совместных предприятий или по концессионным соглашениям, предлагается снизить ставку до 5%.

В частности, речь идет об освобождении от налогообложения доходов, сгенерированных за границей, если они составляют не более 20% всей выручки.

Минфин планирует настаивать на физическом присутствии компаний на территориях САР, если они хотят рассчитывать на льготы. В данный момент большинство резидентов «русских офшоров» на островах Русский и Октябрьский присутствуют в этих юрисдикциях только на бумаге.

По материалам «Известий».