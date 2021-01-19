Что нового для бухгалтеров принес 2021 год? Приглашаем на бесплатный вебинар

Новый год традиционно приносит много изменений, и за очень короткое время надо во всех разобраться. А если разбираться самим нет ни времени, ни желания?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в 2021 году для бухгалтеров: законы, налоговые проверки, судебка». Он пройдет 21 января, начало в 11:00.
На вебинаре обсудим:
- Важные изменения в налоговом законодательстве в 2021 году;
- Выездные и камеральные налоговые проверки;
- Актуальную судебную практику по налоговым спорам;
- Цели и задачи ФНС России на 2021 год;
- Последствия пандемии: ВНП и комиссии;
- Подготовку отчётности для налоговых органов;
- Мастер-класс по прохождению налоговых комиссий;
- Участие правоохранительных органов в налоговом контроле;
- Полномочия полиции при проведении выездных налоговых проверок;
- Полномочия Следственного комитета РФ при расследовании уголовных дел;
- Рекомендации по взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов;
- Порядок обжалования действий и решений правоохранительных органов.
Очень полезный вебинар для бухгалтеров, директоров и предпринимателей.
Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное!