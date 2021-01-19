Что нового для бухгалтеров принес 2021 год? Приглашаем на бесплатный вебинар

Новый год традиционно приносит много изменений, и за очень короткое время надо во всех разобраться. А если разбираться самим нет ни времени, ни желания?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в 2021 году для бухгалтеров: законы, налоговые проверки, судебка». Он пройдет 21 января, начало в 11:00.

На вебинаре обсудим:

Важные изменения в налоговом законодательстве в 2021 году;

Выездные и камеральные налоговые проверки;

Актуальную судебную практику по налоговым спорам;

Цели и задачи ФНС России на 2021 год;

Последствия пандемии: ВНП и комиссии;

Подготовку отчётности для налоговых органов;

Мастер-класс по прохождению налоговых комиссий;

Участие правоохранительных органов в налоговом контроле;

Полномочия полиции при проведении выездных налоговых проверок;

Полномочия Следственного комитета РФ при расследовании уголовных дел;

Рекомендации по взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов;

Порядок обжалования действий и решений правоохранительных органов.

Очень полезный вебинар для бухгалтеров, директоров и предпринимателей.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное!