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Что нового для бухгалтеров принес 2021 год? Приглашаем на бесплатный вебинар

Новый год традиционно приносит много изменений, и за очень короткое время надо во всех разобраться. А если разбираться самим нет ни времени, ни желания?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в 2021 году для бухгалтеров: законы, налоговые проверки, судебка». Он пройдет 21 января, начало в 11:00.

На вебинаре обсудим:

  • Важные изменения в налоговом законодательстве в 2021 году;
  • Выездные и камеральные налоговые проверки;
  • Актуальную судебную практику по налоговым спорам;
  • Цели и задачи ФНС России на 2021 год;
  • Последствия пандемии: ВНП и комиссии;
  • Подготовку отчётности для налоговых органов;
  • Мастер-класс по прохождению налоговых комиссий;
  • Участие правоохранительных органов в налоговом контроле;
  • Полномочия полиции при проведении выездных налоговых проверок;
  • Полномочия Следственного комитета РФ при расследовании уголовных дел;
  • Рекомендации по взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов;
  • Порядок обжалования действий и решений правоохранительных органов.

Очень полезный вебинар для бухгалтеров, директоров и предпринимателей.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное!

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