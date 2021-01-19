Создадут единую платформу с мерами господдержки бизнеса

Минэкономики до конца 2021 года запустит цифровую экосистему поддержки малого и среднего предпринимательства — компании смогут получить господдержку и необходимые им услуги по принципу «одного окна» на базе платформы этого министерства.

«Основная задача цифровой платформы — сформировать удобный доступ к информации о мерах и способах поддержки в формате сервисов, а также показать возможность дальнейшей траектории развития и акселерации предпринимателю на основании его конкретной бизнес ситуации», — прокомментировала замглавы МЭР Татьяна Илюшникова, выступая на заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

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Она отметила, что уже сейчас внедрена первая очередь цифровой платформы. На ней, в частности, доступен каталог из 197 услуг и мер поддержки. В настоящий момент цифровая платформа функционирует в тестовом режиме. На ней можно получить следующие услуги: найти в каталоге подходящую тематическую услугу (финансовую, имущественную, консультационную, образовательную) и подать онлайн-заявку; получить услугу или меру поддержки в электронной форме; найти информацию о госзакупках и перейти на электронную площадку для подачи заявки; получить курсы на образовательных платформах партнеров.

Минэкономики предусмотрело формирование на базе платформы «цифрового профиля» получателей господдержки — индекса «цифровой репутации». Он будет формироваться из трех блоков данных, пишет «Коммерсантъ».

Первый блок (официальные источники) не потребует участия субъекта МСП: после регистрации будут подгружены данные из других государственных систем. Второй блок (коммерческие источники) пополнится данными банков, маркетплейсов, бюро кредитных историй, порталов недвижимости, соцсетей. Дополнительно бизнес сможет сообщить о своих операциях, запросах и то, какими услугами он пользовался.