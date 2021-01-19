Тариф «Платона» вырастет с 1 февраля

Тариф системы «Платон» с 1 февраля 2021 года могут повысить c 2,2 рублей до 2,31 рубля за км вместо запланированных ранее 2,35 рубля, говорится в сообщении Росавтодора.

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,34 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 108 млрд рублей.

«При этом в 2020-2022 гг. поступающие средства планируется направить на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В частности, около 600 км автодорог в 23 субъектах РФ будут расширены с двух до четырех полос движения, планируется провести капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов в 44 субъектах РФ», — указано в сообщении.

Как ранее сообщали в Минтрансе, повышение с 1 февраля 2021 года должно было составить 15 копеек, то есть до 2,35 рубля за км.