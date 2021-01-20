Росстат временно разрешил сдавать отчетность на бумаге не только малому бизнесу

Росстат временно разрешил сдавать отчетность в бумажном варианте.

С 2021 года статистическая отчетность предоставляются только в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Исключение сделано только для малого бизнеса и то на 2021 год, потом и он должен отчитываться электронно.

Однако, судя по тексту сообщения, размещенного на сайте Росстата, до сих пор не утверждена процедура предоставления данных в электронном виде. Изменения должны внести в постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета». Пока этого не сделано, ведь закон, обязавший отчитываться электронно, был принят прямо под занавес 2020 года.

Поэтому пока Росстат применяет временный порядок, предусматривающий возможность приема первичных статистических данных на бумажном носителе.