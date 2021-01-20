Бесплатный вебинар о нововведениях в 2021 году для бухгалтеров — уже завтра!

2021 год уже наступил, традиционно принеся для бухгалтеров новые изменения как в законодательстве, так и в практике.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в 2021 году для бухгалтеров: законы, налоговые проверки, судебка». Он пройдет 21 января, начало в 11:00.

Проведем очень полезный вебинар для бухгалтеров, директоров и предпринимателей. Расскажем про:

Важные изменения в налоговом законодательстве в 2021 году.

Выездные и камеральные налоговые проверки.

Актуальную судебную практику по налоговым спорам.

Цели и задачи ФНС России на 2021 год.

Последствия пандемии: ВНП и комиссии.

Подготовку отчётности для налоговых органов.

Мастер-класс по прохождению налоговых комиссий.

Участие правоохранительных органов в налоговом контроле.

Полномочия полиции при проведении выездных налоговых проверок.

Полномочия Следственного комитета РФ при расследовании уголовных дел.

Рекомендации по взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов.

Порядок обжалования действий и решений правоохранительных органов.

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