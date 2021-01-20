В России разрешат деревянную ипотеку

Деревянные дома в России хотят сделать полноправным объектом залогового кредитования.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

"Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов",— сказала Абрамченко.

По словам вице-премьера, в стране производством домокомплектов занимается 65 компаний, но только 3% их продукции собирается в стране.

Также в стратегию входит запрет на вывоз необработанной древесины и организация глубокой обработки древесины внутри страны, в том числе и деревянное домостроение.