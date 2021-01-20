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👪 В Личный кабинет налогоплательщика внесут данные по налогам за детей

ФНС подготовила поправки в Порядок ведения личного кабинета налогоплательщика.

Проект опубликован сегодня на федеральном портале.

В этом сервисе наконец-то будут отображаться данные по налогам за несовершеннолетних детей.

При этом предусмотрено, что отображение данных по детям в Личном кабинете их родителей будет прекращено в следующих случаях:

  • достижения ребенком возраста 18 лет (совершеннолетия);
  • при поступлении от родителя Заявления на получение доступа с выбранным в поле «Прошу» реквизитом «4 — прекратить отображение данных несовершеннолетнего (ребенка) в моем личном кабинете налогоплательщика»;
  • выбора родителем в личном кабинете налогоплательщика законного представителя (родителя) или личном кабинете налогоплательщика несовершеннолетнего (ребенка) опции "прекратить отображение данных несовершеннолетнего (ребенка) в личном кабинете налогоплательщика законного представителя (родителя).

Соответственно меняется форма заявления на подключение к Личному кабинету.

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