Продавцов детской литературы предлагают считать социальными предпринимателями

Группа депутатов Госдумы из разных фракций внесли законопроект с поправками в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Суть поправок — отнести деятельность по реализации книжной продукции для детей, учебной, справочной литературы, осуществляемую субъектами малого и среднего бизнеса, к категории социального предпринимательства на период с 2021 по 2022 год.
Напомним, социальным предпринимателям оказывается господдержка. Сейчас к такой социальной категории относится выпуск периодических печатных изданий, книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
Деятельность по розничной продаже книг к социальной не относится, хотя она выполняет важную социальную и культурно-просветительную функцию, отмечается в пояснительной записке.