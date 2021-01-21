Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Продавцов детской литературы предлагают считать социальными предпринимателями

Группа депутатов Госдумы из разных фракций внесли законопроект с поправками в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Суть поправок — отнести деятельность по реализации книжной продукции для детей, учебной, справочной литературы, осуществляемую субъектами малого и среднего бизнеса, к категории социального предпринимательства на период с 2021 по 2022 год.

Напомним, социальным предпринимателям оказывается господдержка. Сейчас к такой социальной категории относится выпуск периодических печатных изданий, книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

Деятельность по розничной продаже книг к социальной не относится, хотя она выполняет важную социальную и культурно-просветительную функцию, отмечается в пояснительной записке.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы
Кто и как обязан применять ККТ? Расставляем всё по полочкам на реальных примерах
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама