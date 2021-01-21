Доля потерь оборота МСП в 2020 году составила 2,8 трлн рублей

Предприятия малого и среднего бизнеса потеряли в 2020 году 2,8 трлн рублей оборота. Наибольшие убытки пришлись на III квартал, после снятия ограничений из-за COVID-19.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства.

Как сообщает издание, по базовому сценарию НРА в 2021 году оборот малых предприятий может вырасти на 1,3 трлн рублей, по стрессовому — сократиться на 1 трлн. Вероятность их реализации будет зависеть от ситуации с пандемией.

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Также в исследовании уточняется, что с апреля по ноябрь 2020 года МСП получили финансовую поддержку на сумму свыше 290 млрд рублей. В случае развития стрессового сценария в НРА не исключают возможности возобновления субсидий и льгот в некоторых отраслях.

При этом в исследовании отмечается, что по мере прекращения финансовой поддержки со стороны государства росло число оформляемых МСП кредитов.

Пик кредитования пришелся на август 2020 года, а число предприятий, взявших кредиты с января по октябрь 2020 года увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Средний размер ссуды снизился на 45%, с 7,29 млн до 3,98 млн рублей.

Это явление эксперты объясняют потребностью бизнеса в небольших займах с целью пополнения оборотных средств.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что сообщили, что численность сотрудников в малом и среднем бизнесе по итогам прошлого года оказалась на 170 тыс. больше, чем в 2019-м. Деятельность МСП за этот период была относительно стабильна, в том числе благодаря увеличению доступности кредитов и снижению размеров страховых взносов вдвое, отметили в пресс-службе ведомства.