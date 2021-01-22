Мы сделали форум «Клерка» еще лучше. Теперь там появился режим «не беспокоить»

Раздражают уведомления с форума «Клерка»? Включите режим «не беспокоить»!

На форуме «Клерка» появился режим «не беспокоить», чтобы помочь вам сосредоточиться на работе. Откровенно говоря, уведомления у нас достаточно ненавязчивые, но мы бережем нервы и тех, кому они в тягость.

В режиме «Не беспокоить» уведомления на рабочем столе, push-уведомления и электронные письма не отправляются. Пузырьки уведомлений также скрыты от аватара пользователя в шапке сайта. Сейчас вы можете перейти в режим «Не беспокоить» на 30 минут, 1 час, 2 часа или до конца дня.

Кнопка находится под вкладкой профиля в меню пользователя:

Режим «Не беспокоить» можно включить на определенный период времени или до следующего дня. Вы также можете настроить расписание уведомлений для автоматического включения режима «Не беспокоить» каждый день. Это можно сделать в настройках пользователя → Уведомления.

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