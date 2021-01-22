Льготную ипотеку могут продлить до конца 2021 года

По результатам совещания Путина по вопросу о судьбе льготной ипотеки завершилось компромиссом между ЦБ и Правительством, результатом которого может стать ее продление до конца 2021 года.

Об этом пишект «Интерфакс» со ссылкой на источники в ЦБ.

По результатам программы льготной ипотеки резко выросли цены на жилье. ЦБ предупреждал о рисках создания на ипотечном рынке «пузыря». А Правительство в очередной раз подчеркивает, что 1 июля — не окончательная дата для завершения программы, решение еще будут принимать в этом году после тщательного анализа рынка. Также чиновники называют один из плюсов программы — поддержка строительной отрасли.

ЦБ поддерживает продление льготной программы ипотеки до конца 2021 года, но при условии ее модификации, чтобы оказать социальную поддержку и при этом сгладить негативный эффект от роста цен на жилье. После 2021 года, согласно позиции ЦБ, возможны только точечные программы поддержки льготного кредитования в сегменте жилищного строительства.

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По информации двух собеседников издания на финансовом рынке, на данный момент основной вариант компромисса состоит в том, что программа может быть продлена не для всех регионов — там, где цены на жилье выросли особенно сильно, с 1 июля льготная ипотека будет свернута. Среди таких регионов называют Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Правда, пока этот вариант не является окончателдьным, прорабатываются и другие.