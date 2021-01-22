Сбер подал заявку в ЦБ на выпуск «сберкоинов»

Сбербанк подал заявку в ЦБ на регистрацию своей криптовалюты — собственный стейблкойн под названием «сберкоин».

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

«С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», — отметил Попов.

Технология была протестирована внутри банка, специалисты заверили в ее удобстве для клиентов. Ожидается, что технология будет использоваться в области цифровых векселей.

В Сбере выразили надежду на запуск стейблкойна к весне 2021 года.