Все о маркировке товаров легкой промышленности. Бесплатный вебинар от «Честного знака»

С 1 января 2021 года началась обязательная маркировка одежды и текстиля. А это значит, что с начала года оборот немаркированных товаров легкой промышленности запрещен.

Центр обучения «Клерка» и спикер от ЦРПТ Александр Долгиев приглашают на бесплатный вебинар «Маркировка товаров легкой промышленности. Маркировка остатков».

На вебинаре 27 января расскажут::

что будет, если приобретены не маркированные товары легкой промышленности после 1 января 2021 года;

как произвести маркировку остатков в магазине (на складе);

что такое комплекты и наборы в товарной группе «Легкая промышленность», как правильно их маркировать;

и многое другое. Начало в 12:00 по Мск.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное!