Самые важные и актуальные обучающие материалы для бухгалтера в 2021 году — акция от «Клерка» до конца января.

Годовая подписка на «Клерк.Премиум» со скидкой 20% до конца января.

Это доступ к более, чем 200 обучающим материалам «Центра обучения «Клерка»:

21 онлайн-курс;

4 партнерских курса;

44 вебинара;

более 130 экспресс-семинаров;

полезные инструменты для бухгалтера;

отключение рекламы на «Клерке».

Кроме того, это не конечные цифры. Наши материалы постоянно пополняются, и при наличии подписки доступ к ним также автоматически открывается.

Посмотрите, что конкретно входит в Премиум.

В следующем месяце материалов будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.

Более того, если вы вдруг захотите смотреть материалы с кем-то из своих сотрудников на разных устройствах — не нужно доплачивать за нового пользователя.

Только до конца января мы даем вам скидку 20% на годовую подписку. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ: