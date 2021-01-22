Самые важные и актуальные обучающие материалы для бухгалтера в 2021 году — акция от «Клерка» до конца января.
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- 21 онлайн-курс;
- 4 партнерских курса;
- 44 вебинара;
- более 130 экспресс-семинаров;
- полезные инструменты для бухгалтера;
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Кроме того, это не конечные цифры. Наши материалы постоянно пополняются, и при наличии подписки доступ к ним также автоматически открывается.
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В следующем месяце материалов будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.
Более того, если вы вдруг захотите смотреть материалы с кем-то из своих сотрудников на разных устройствах — не нужно доплачивать за нового пользователя.
Только до конца января мы даем вам скидку 20% на годовую подписку. Оставляйте свои контакты ниже, менеджер свяжется, чтобы предоставить доступ: