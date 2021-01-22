Операторы связи хотят, чтобы им компенсировали слежку за больными коронавирусом

Операторы мобильной связи просят у Минцифры компенсировать им затраты на передачу геоданных о местонахождении зараженных COVID-19.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на письмо от Анны Серебряниковой, главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика».

Из письма следует, что в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи (каким — не уточняется) возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в информационную систему ведомства «в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан», заболевших коронавирусом или находящихся в контакте с больными.

Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах — Республике Бурятия, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. По данным региональных управлений Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, в перечисленных субъектах с 3 декабря к текущему моменту общее число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,4–1,6 раза.

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Но, как указала Серебряникова, возобновление передачи данных в систему мониторинга «связано с дополнительными издержками», поскольку для этого потребуется привлечь на постоянной основе сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации.

«Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — сказала она.

Как утверждают источники издания, раньше операторам не компенсировали передачу сведений. На какую компенсацию они рассчитывают теперь, в письме не указано. Но зато упомянуты возможные источники финансирования — из резервного фонда правительства или из средств федерального проекта «Информационная инфраструктура».

В Минцифры сказали, что затраты операторов на передачу геоданных не являются существенными.

«Затраты операторов на работу с системой не являются существенными, — настаивает представитель Минцифры. — Все необходимое программное обеспечение было разработано ранее, к работе с системой привлекаются несколько сотрудников операторов связи не на полный рабочий день. Вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом».

Он также подчеркнул, что операторы не представляли в министерство каких-либо расчетов по затратам.