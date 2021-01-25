Бухотчетность составляется в тысячах рублей

В ФНС напомнили, что теперь сдавать бухгалтерскую отчетность нужно только в электронном виде. Формат представления экземпляра отчетности вместе с аудиторским заключением для размещения в ГИРБО утвержден Приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@.

С 1 января 2020 вся отчетность составляется только в тысячах рублей, а на первой странице указывается — подлежит ли отчетность обязательному аудиту, наименование аудиторской организации, проводившей аудит отчетности.

Критерии организаций, подлежащих обязательному аудиту, перечислены в ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

С 1 января 2021 года обязательному аудиту подлежат компании, у которых:

доход за год, непосредственно предшествующий отчетному, составляет более 800 млн руб.;

сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, составляет более 400 млн рублей.

Напомним, компании, чей годовой доход не превышает 800 млн рублей, относятся к субъектам малого и среднего бизнеса.

Аудиторское заключение можно сдавать вместе с отчетностью (для ООО — до 30 апреля, для АО — до 30 июня) или отдельно через 10 рабочих дней после его получения, но не позднее 31 декабря 2021 года.