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Зарегистрироваться в качестве ИП можно через телефон

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно через мобильную версию «Личного кабинета индивидуального предпринимателя».

После подачи заявки налогоплательщик может быть зарегистрирован в качестве ИП уже на следующий рабочий день, сообщает ФНС.

В мобильном приложении реализован удобный механизм формирования заявки, быстрый поиск видов деятельности, а также подача заявления о переходе на специальный налоговый режим.

Чтобы стать индивидуальным предпринимателем, достаточно нажать кнопку «Зарегистрироваться в качестве ИП» на основном экране мобильного приложения.

Логин и пароль от «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» вместе с документами о государственной регистрации можно получить при обращении в регистрирующий орган.

 

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