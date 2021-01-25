За незаконные сборы пожертвований введут административную ответственность

Госдума в марте может принять новую статью КоАП, согласно которой граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с нарушением закона.

Статью планируют назвать «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований», пишут «Известия».

Как заявила изданию автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко, соответствующие нормы были приняты еще в апреле прошлого года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена.

По ее словам, зачастую мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, однако собранные средства присваивают себе. Наказать за это их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено. Сегодня правоохранительные органы говорят, что, поскольку это ничем не регулируется, они даже не будут этому препятствовать, уточняет депутат. Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего это преступление, ввести штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества.

Инициативу поддерживает правительство. Однако кабмин предлагает расширить ее действие и исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации.