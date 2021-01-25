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Путин заявил о возможности постепенного снятия коронавирусных ограничений

Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране и заявил о возможности постепенного снятия ограничений.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», — сказал глава государства на встрече со студентами в режиме видеоконференции в понедельник. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — добавил Путин.

Президент отметил, что утром заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, по которым «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. [в сутки]».

«Московским властям спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается», — заметил президент.

По материалам «ТАСС».

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