Общепиту разрешили работать с 23:00 до 6:00. 30% работников возвращаются в офисы. В Москве снимают ограничения

В столице с 27 января вводится ряд послаблений. 30% сотрудников можно возвращать в офис, но рекомендуется их все-таки оставить на удаленке.

Кроме того, общепит и развлекательные заведения могут работать с 23:00 до 6:00. Это касается предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

«Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором» — пишет Собянин.

О формате обучения в ВУЗах решение примут до 6 февраля.

«Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 г. по согласованию с Минобрнауки России».

И о работниках:

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять „удаленку“ — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций».

Материалы из блога Собянина.