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Статье 54.1 НК — три года. Бесплатный вебинар по должной осмотрительности

В 2017 году прошла революция в правилах налогового контроля: ввели статью 54.1 НК РФ о должной осмотрительности. Как налоговики на практике при проверках пользуются статьей 54.1 и как на это все смотрят судьи?

Центр обучения «Клерка» и спикер Александр Гуров приглашают на бесплатный вебинар «Что бухгалтеру надо знать про должную осмотрительность: 3 года применения 54.1 НК». Он пройдет 2 февраля, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре поговорим про:

  • Правила ст 54.1 и отличия ее от постановления пленума ВАС № 53.
  • Должную осмотрительность в сфере применения 54.1.
  • Налоговую реконструкцию и ее место в практике применения 54.1.
  • Практику применения арбитражными судами положений статьи за три года.

Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный.

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