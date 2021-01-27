Утвердили правление и экспертный совет Фонда «Круг добра», куда пойдут деньги от 15-процентного НДФЛ

Сегодня опубликовано Распоряжение Правительства № 128-р от 23.01.2021 об утверждении состава правления и экспертного совета фонда поддержки детей с тяжелыми, в том числе редкими, заболеваниями «Круг добра».

Он создаётся по указу Президента и будет пополняться за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

В правление фонда вошли начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко, директор Санкт-Петербургского детского хосписа Ирина Кушнарева и директор по развитию этого учреждения Анна Кудря. Также в составе правления — руководитель по направлению взаимодействия с органами власти Национального института исследований и развития проектов в сфере межнациональных, межконфессиональных, межэтнических, межкультурных и межстрановых коммуникаций Ольга Гуржиева.

Председателем правления фонда стал основатель и генеральный директор первого в России детского хосписа Александр Ткаченко.

В экспертный совет фонда по новому распоряжению Правительства вошли 27 человек. Это врачи, общественные и религиозные деятели, представители благотворительных, научных и образовательных организаций.

Должность председателя совета занял президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачёва Александр Румянцев.

Напомним, учредителем Фонда от имени Российской Федерации является Минздрав.