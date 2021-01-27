В Думу внесен проект по индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму сегодня поступил законопроект № 1101910-7, который предусматривает обязательную ежегодную индексацию пенсий на величину не меньше инфляции, в том числе для работающих пенсионеров.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Проект также предусматривает выплату работающим пенсионерам всех недополученных индексаций за 2016 и 2017 годы.

В «СР» отметили что в проекте бюджета на ближайшие 3 года планируется только индексация пенсий для неработающих пенсионеров в 2021 году на 6,3 %, в 2022 год — на 5,9 %, в 2023 году — на 5,6 %.

«Это все замечательно, но кто знает, какая будет инфляция? А вдруг инфляция будет 9-10 %? Наш законопроект гарантирует, что всегда индексация всех пенсий будет не ниже, чем уровень инфляции», — пояснил Сергей Миронов.