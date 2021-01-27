25% столичных компаний возвращают работников в офисы. А 32% не будут этого делать

Четверть московских компаний решили вернуть сотрудников с удаленки в офисы после смягчения ограничений. А более трети решили оставить сотрудников на удаленке.
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование SuperJob.
В опросе приняли участие более 200 столичных предприятий.
Вот как разделились мнения:
- вернуть всех сотрудников в офис — 25%;
- вернуть в офис часть работающих удаленно сотрудников — 34%;
- оставить всех удаленщиков работать из дома — 32%;
- еще не решили — 9%.
Как видим, более трети компаний решили оставить работников на удаленке даже после смягчения ограничений.