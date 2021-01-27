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25% столичных компаний возвращают работников в офисы. А 32% не будут этого делать

Четверть московских компаний решили вернуть сотрудников с удаленки в офисы после смягчения ограничений. А более трети решили оставить сотрудников на удаленке.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование SuperJob.

В опросе приняли участие более 200 столичных предприятий.

Вот как разделились мнения:

  • вернуть всех сотрудников в офис — 25%;
  • вернуть в офис часть работающих удаленно сотрудников — 34%;
  • оставить всех удаленщиков работать из дома — 32%;
  • еще не решили — 9%.

Как видим, более трети компаний решили оставить работников на удаленке даже после смягчения ограничений.

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