25% столичных компаний возвращают работников в офисы. А 32% не будут этого делать

Четверть московских компаний решили вернуть сотрудников с удаленки в офисы после смягчения ограничений. А более трети решили оставить сотрудников на удаленке.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование SuperJob.

В опросе приняли участие более 200 столичных предприятий.

Вот как разделились мнения:

вернуть всех сотрудников в офис — 25%;

вернуть в офис часть работающих удаленно сотрудников — 34%;

оставить всех удаленщиков работать из дома — 32%;

еще не решили — 9%.

Как видим, более трети компаний решили оставить работников на удаленке даже после смягчения ограничений.