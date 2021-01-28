В Личном кабинете налогоплательщика можно найти список ваших банковских вкладов

Используя сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» гражданин имеет возможность в режиме онлайн просмотреть сведения о своих банковских счетах, а также выгрузить данные о них в файл в формате Excel.

Об этом напоминает ФНС.

Для просмотра необходимо в сервисе перейти в режим «Профиль» и найти вкладку «Сведения о банковских счетах».

При этом необходимо принять во внимание тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физлиц представляются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи 86 НК с 1 июля 2014 года.



Информацией о ранее открытых физлицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают.