Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В Личном кабинете налогоплательщика можно найти список ваших банковских вкладов

Используя сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» гражданин имеет возможность в режиме онлайн просмотреть сведения о своих банковских счетах, а также выгрузить данные о них в файл в формате Excel.

Об этом напоминает ФНС.

Для просмотра необходимо в сервисе перейти в режим «Профиль» и найти вкладку «Сведения о банковских счетах».

При этом необходимо принять во внимание тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физлиц представляются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи 86 НК с 1 июля 2014 года.

Информацией о ранее открытых физлицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают.

1

📌 Реклама
Онлайн-курс
Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность
Расскажем, что она показывает, чем помогает в принятии решений и о каких проблемах предупреждает
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама