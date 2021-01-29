Детям северных пенсионеров хотят дать право бесплатного проезда к месту отдыха

Сейчас пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, имеют право на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха один раз в два года.
В Госдуму внесен законопроект № 1102507-7, который предусматривает такую льготу не только для пенсионеров, но и для их несовершеннолетних детей.
Причем имеются в виду дети как родные, так и приемные (под опекой).
В пояснительной записке к проекту отмечается, что для этих целей потребуются деньги из бюджета, но ведь деньги пойдут на благо детей, а забота о детях — это приоритет государства.
Авторы проекта — депутаты от КПРФ.