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Детям северных пенсионеров хотят дать право бесплатного проезда к месту отдыха

Сейчас пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, имеют право на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха один раз в два года.

В Госдуму внесен законопроект № 1102507-7, который предусматривает такую льготу не только для пенсионеров, но и для их несовершеннолетних детей.

Причем имеются в виду дети как родные, так и приемные (под опекой).

В пояснительной записке к проекту отмечается, что для этих целей потребуются деньги из бюджета, но ведь деньги пойдут на благо детей, а забота о детях ­— это приоритет государства.

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.

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