Росстат утвердил новую форму отчетности по зарплате

Росстат обновил статистическую форму № 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы». Приказ № 37 от 27.01.2021 года опубликован на сайте ведомства.

Форма сдается один раз в два года. И не всеми организациями, как пишут на некоторых бухгалтерских ресурсах, а только те, кто попал в выборку Росстата. Об этом написано в указаниях по заполнению форма.

Для тех, кто попал в выборку, срок сдачи отчета - 20 мая 2021 года. В нем будут указаны данные за апрель месяц этого года.

Проверить, какую статистическую отчетность должна сдавать ваша организация, можно на сайте Росстата.