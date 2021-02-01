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С 1 февраля в соцсетях должны банить за мат. Или штрафы для соцсетей до 4 млн

В социальных сетях с сегодняшнего дня запрещено ругаться матом. За это пользователей будут блокировать.

Сегодня, 1 февраля, вступает в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Кроме того, соцсети обязаны искать и удалять призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства, государственных служащих и символов. В спорных ситуациях модераторы соцсетей будут должны обратиться в Роскомнадзор для разъяснений.

Штрафы предусмотерены тоже немаленькие, от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного нарушения суд может изъять до 10% от суммы годовой выручки соцсети.

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