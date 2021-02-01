В феврале будут длинные выходные и одна 6-дневная рабочая неделя

Начался февраль, в котором будут и удлиненная, и сокращенная трудовые недели, напоминает Роструд.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля праздничная рабочая неделя сократится до трех дней — с 24 по 26 февраля.

Отдыхать россияне будут три дня подряд — 21, 22 и 23 февраля, с воскресенья по вторник.

Но перед этим придется усиленно потрудиться, с 15 по 20 февраля нас ждет шестидневная рабочая неделя, так как выходной день с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля.

20 февраля официально объявлен рабочим днем. Согласно трудовому законодательству рабочий день перед праздником Дня защитника Отечества должен закончиться на 1 час раньше.

Поэтому рабочий день в субботу будет сокращенным, как если это был бы предпраздничный понедельник 22 февраля.