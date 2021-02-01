Объемы банковских кредитов бизнесу в России в кризис выросли на 11 %

В кризисный период объёмы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли — примерно на 11 % за год. Об этом заявил Президент Владимир Путин в ходе совещания по банковскому сектору.

«Заметное влияние здесь оказали государственные программы поддержки, но также отмечу и важные, востребованные регуляторные решения со стороны Центрального банка России, которые упростили требования к работе банков, при сохранении общей надёжности кредитно-финансовой системы дали возможность банкам гибко, адресно действовать в этот сложный период», — отметил Президент.

Он отметил, что и срок действия программ поддержки кредитования также ограничен.

«В этой связи хотел бы услышать сегодня и позицию Банка России о том, как вы планируете выстроить дальнейшую работу по обеспечению устойчивости и динамики кредитования», — сказал Владимир Путин.