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В Москве запустили онлайн услугу по проверке документов иностранных граждан

Многофункциональный миграционный центр Москвы запустил электронный сервис проверки пакета документов иностранных граждан на оформление разрешений на временное проживание, вида на жительство, прием в гражданство РФ.

«Электронный сервис значительно упрощает процедуру проверки документов, необходимых для получения иностранными гражданами официального статуса для проживания в России. В тестовом режиме сервис функционировал с весны прошлого года, за это время услугу получили около 6 тыс. человек. Сейчас сервис заработал в штатном режиме, также процедура электронной проверки дополнена опцией по оформлению заявления, что в перспективе может стать востребованной альтернативой личной подачи заявления в офисе ММЦ», — приводятся на сайте mos.ru слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Cхема действия сервиса проста и понятна для заявителей. Иностранный гражданин должен на портале ММЦ зарегистрировать личный кабинет, выбрать желаемую услугу — оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство, признание носителем русского языка или прием в гражданство Российской Федерации — и загрузить в сервис отсканированные копии необходимых документов.

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После окончания проверки документов сотрудник ММЦ оформляет заявление установленной формы, заявителю предлагается выбрать дату визита в ММЦ и записаться на прием онлайн. Заявитель информируется о ходе рассмотрения дела через личный кабинет, электронную почту и с помощью смс-сообщений.

«Подготовленный через сервис пакет документов практически гарантирует прием заявления на получение услуги с первого раза, что позволяет минимизировать количество визитов в ММЦ. Процедура является платной, при этом она стала лишь дополнением к традиционной возможности самостоятельно заполнить заявление, собрать и подать документы на рассмотрение в миграционный сервис», — утверждают московские чиновники.
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