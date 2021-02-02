Хорошо, когда начальник – Лев. А еще лучше, если он не заморачивается гороскопом

Каждый пятый россиянин (20 %) считает свой знак зодиака совместимым со знаком своего начальника. 6 % респондентов выяснили, что несовместимы со своим руководителем.

Исследование на эту зодиакальную тему провел портал «Работа.ру».

Жители России, уверенные в несовместимости своего знака зодиака со знаком начальника, рассказали, в чем это проявляется. Например, 21 % респондентов отметили, что руководитель обесценивает их труд. 17 % опрошенных указали, что им просто не нравится их руководство. 12 % рассказали, что начальство постоянно придирается к качеству работы.

По мнению 9 % жителей России, лучшим начальником будет человек под знаком Льва. 8 % респондентов считают лучшим знаком зодиака для руководителя Весы. 7 % нравится знак Тельца. По 6 % опрошенных отдали предпочтение начальникам-Овнам, Девам и Козерогам. Раков, Скорпионов и Водолеев выбрали по 5 % участников опроса. Суммарно для 8 % лучше всех оказались Близнецы и Стрельцы, а 2 % выбрали руководителей под знаком Рыб.

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Треть респондентов (33 %) считают, что лучше всего управлять компанией будет человек, не верящий в знаки зодиака.

Между тем иногда знак зодиака может стать причиной отказа со стороны работодателей. Так, 8 % участников опроса рассказали, из-за «неподходящего» знака зодиака им отказали в трудоустройстве. Еще 2 % респондентов на собеседовании предупредили, о возможных разногласиях с коллективом.

Однако такие случаи редко встречаются — 90 % россиян не сталкивались с проблемами с трудоустройством из-за своего знака зодиака.