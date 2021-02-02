В IT-отрасли в 2020 году увеличилась зарплата. В остальных отраслях все не так оптимистично

Пандемия заметно повлияли на уровень зарплат на предприятиях малого бизнеса в 2020 году. Наибольшую выгоду из пандемии извлекли соискатели в IT-отрасли, тогда как в сегментах сервиса и общепита расходы на оплату труда снизились двузначными темпами, свидетельствуют результаты исследования зарплат в сегменте МСБ, проведенное платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и инвестиционной платформой «Поток».

По данным hh, средний размер зарплат, предлагаемых в вакансиях от работодателей в сегменте малого бизнеса, в течение 2020 года менялся незначительно и с февраля по ноябрь держался в диапазоне от 44 тыс. руб. до 45,7 тыс. руб.

По сравнению с январем-ноябрем 2019 года показатель за 11 месяцев 2020-го вырос на 4 % год к году.

По данным «Потока», расходы бизнеса на ФОТ за 11 месяцев выросли на 2,4 % год к году — в основном за счет сферы IT, где прирост составил 18 %.

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IT — единственная отрасль, где расходы на ФОТ росли в годовом исчислении в течение каждого месяца, причем двузначными темпами.

В остальных исследуемых отраслях расходы на ФОТ в январе-ноябре росли более низкими темпами либо снижались. Так, предприятия, оказывающие курьерские услуги, увеличили расходы на 10 %, предприятия оптовой торговли — на 7 %, производители продуктов питания — на 3 %, предприятия строительной отрасли — на 2 %, логистические предприятия и участники арендного сегмента сохранили расходы на ФОТ на уровне прошлого года. Предприятия розничной торговли сократили расходы на 3 %, предприятия общепита — на 11 %, бьюти-сервисы — на 14 %. Активнее других расходы на ФОТ снижали предприятия, занимающиеся ремонтом техники, — на 22 %.