Льготную ипотеку предлагают постепенно сворачивать в регионах с наибольшим спросом на жилье

В ЦБ предложили постепенно сворачивать программу льготной ипотеки, оставив ее лишь в ряде регионов.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности регулятора Елизавету Данилову.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — считает она.

По ее словам, льготная ипотека начала терять свою социальную направленность, люди начали ее использовать для вложения денег в жилье.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — подчеркнула глава департамента.

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Она также напомнила, что сейчас программа носит массовый характер, поскольку распространяется на всех заемщиков и все регионы. В результате же наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима», — предложила Данилова.