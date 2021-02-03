Если цена имущества после реконструкции превысила 100 тысяч, его надо амортизировать

Стоимость имущества составляет менее 100 тыс. руб. и по НК оно не является амортизируемым. Но как быть, если проведена реконструкция этого имущества?

Этот вопрос рассмотрен в письме Минфина № 03-03-06/1/2001 от 18.01.2021.

В соответствии с пунктом 2 статьи 257 НК первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

Таким образом, если первоначальная стоимость имущества после проведения реконструкции превысит 100 000 рублей, такое имущество следует отнести к амортизируемому и учитывать его стоимость в составе расходов путем начисления амортизации.