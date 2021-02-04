Сведения о членах СНТ не вносятся в ЕГРЮЛ

В настоящее время законодательство не предусматривает внесение в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (членах) садоводческих некоммерческих товариществ, в том числе изменении их состава.

Об этом напоминает ФНС в письме № КВ-19-14/26@ от 25.01.2021.

В документе отмечается, что Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ предусмотрено, что председателем товарищества или иным уполномоченным членом правления товарищества создается реестр членов товарищества и осуществляется его ведение.

В этой связи изменение сведений о членах СНТ не требует внесения таких сведений в ЕГРЮЛ, поскольку их достоверность обеспечивается ведением реестра членов товарищества.

При этом если ранее для исключения из ЕГРЮЛ ранее внесенных сведений о физлицах как об учредителях СНТ лицу, выходящему из состава членов товарищества, необходимо представить в регистрирующий орган заявление по форме Р13014.