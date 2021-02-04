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Новая диспетчеризацию таможенных деклараций привела к хаосу

Федеральная таможенная служба с 1 февраля ввела диспетчеризацию таможенных деклараций, заметно изменив существующую процедуру. Теперь они автоматически распределяются по ЦЭДам в зависимости от ряда критериев: типа груза, вида транспорта, которым прибыл товар, и места регистрации декларанта.

Для участников рынка изменения оказались неожиданностью, пишет «Коммерсантъ», и привели к большим проблемам. Брокеры не могут нащупать логику нового порядка распределения деклараций, хотя есть концепция в которой описано, как будет происходить диспетчеризация. Но на деле происходит хаос.

«Например декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню, которая никогда с этими категориями не работала и смотрит на сигареты, машинное масло и так далее как на восьмое чудо света», — рассказала представитель одной брокерской компании.

Декларации, поданные на товары, пришедшие в Московскую область, уходят на Дальний Восток, где рабочий день почти закончен, а значит, до завтра никакого движения не будет. Это все влечет дополнительные расходы.

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У кого-то возникли проблемы и с лицензируемым товаром: лицензия зарегистрирована в Санкт-Петербургской таможне, декларацию присвоила Московская таможня, так как юрлицо зарегистрировано в Москве, в итоге было отказано в выпуске.

Как пояснил «Ъ» первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, введение диспетчеризации было анонсировано три года назад в рамках комплексной программы развития ФТС 2020 и должно было произойти в начале года. На 1 февраля срок сдвинули «по соображениям большего удобства этого периода и для таможенных органов, и для рынка».

В рамках новой системы на смену более чем 600 местам таможенного оформления, более 400 из которых находились на частных площадях, пришли 16 ЦЭД, расположенные на государственных площадях, автоматизированные, с единым личным кабинетом для каждого декларанта, поясняет чиновник.
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На первом этапе диспетчеризации отфильтровываются энергетические и подакцизные грузы, оформлением которых занимаются соответственно Центральная энергетическая и Центральная акцизная таможни. Далее накладные сортируются по принципу того, каким путем прибыл груз: для морских грузов создано три ЦЭДа — Балтийский, Новороссийский и Владивостокский,— покрывающие соответствующие бассейны. Для авиагрузов, 86,5% которых прибывают в Московский авиационный узел, там создан свой ЦЭД. Остальные грузы, уточняет Руслан Давыдов, оформляются в ЦЭДах по месту ИНН или КПП декларанта. Это, поясняет он, сделано в связи с «тесным взаимодействием ФТС с налоговой службой».

Чиновник подчеркнул, что перераспределились лишь 5% деклараций (всего обрабатывается 5 млн деклараций в год), в основном на морские и авиационные грузы. Перемены коснулись только обработки деклараций: посты фактического контроля (ПФК) сохранились там, где проходит товар.

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Между тем все участники рынка, опрошенные «Ъ», отмечают внезапность перемен. Официальной информации о включении диспетчеризации с 1 февраля в открытых источниках нет. Причина отсутствия информирования не поддается никакой логике.

По мнению участников рынка, урегулировать процедуру должен приказ Минфина о полномочиях таможенных органов по регистрации таможенных деклараций, проект которого находится на стадии публичных обсуждений.

За прошедшие два дня ПФК Московского региона, где находится большое количество грузов, в том числе прибывших морским и авиационным транспортом, получили количество поручений на досмотр из морских и авиационных ЦЭДов, сопоставимое со среднемесячной нормой,— рассказал руководитель логистичнской компании.— В результате нагрузка на инспекторский состав ПФК выросла многократно, людей не хватает. Да и мест на СВХ, на которых проводят досмотры, нет. Сроки досмотра выросли с одного-двух дней до пяти—семи".

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Но у представителей таможенной службы другое видение ситуации — Руслан Давыдов заявил о том, что сбои, конечно, возможны, но жалоб в ФТС пока не поступало.
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