Новая диспетчеризацию таможенных деклараций привела к хаосу

Федеральная таможенная служба с 1 февраля ввела диспетчеризацию таможенных деклараций, заметно изменив существующую процедуру. Теперь они автоматически распределяются по ЦЭДам в зависимости от ряда критериев: типа груза, вида транспорта, которым прибыл товар, и места регистрации декларанта.

Для участников рынка изменения оказались неожиданностью, пишет «Коммерсантъ», и привели к большим проблемам. Брокеры не могут нащупать логику нового порядка распределения деклараций, хотя есть концепция в которой описано, как будет происходить диспетчеризация. Но на деле происходит хаос.

«Например декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню, которая никогда с этими категориями не работала и смотрит на сигареты, машинное масло и так далее как на восьмое чудо света», — рассказала представитель одной брокерской компании.

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Декларации, поданные на товары, пришедшие в Московскую область, уходят на Дальний Восток, где рабочий день почти закончен, а значит, до завтра никакого движения не будет. Это все влечет дополнительные расходы.

У кого-то возникли проблемы и с лицензируемым товаром: лицензия зарегистрирована в Санкт-Петербургской таможне, декларацию присвоила Московская таможня, так как юрлицо зарегистрировано в Москве, в итоге было отказано в выпуске.

Как пояснил «Ъ» первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, введение диспетчеризации было анонсировано три года назад в рамках комплексной программы развития ФТС 2020 и должно было произойти в начале года. На 1 февраля срок сдвинули «по соображениям большего удобства этого периода и для таможенных органов, и для рынка».

В рамках новой системы на смену более чем 600 местам таможенного оформления, более 400 из которых находились на частных площадях, пришли 16 ЦЭД, расположенные на государственных площадях, автоматизированные, с единым личным кабинетом для каждого декларанта, поясняет чиновник.