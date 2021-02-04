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Бухгалтеров спросили, что они чаще читают. Они ответили, что «Клерк»

37% бухгалтеров любят и читают Клерк,  говорят результаты опроса популярного Телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Еще 21% предпочитает сайт журнала «Главбух», 7% — портал Audit-it.

В опросе приняли участие более тысячи человек. Среди других вариантов изданий — Бухгалтерия.ру, портал Бух.ру, Бухонлайн, Гуру Бухгалтерии и другие:

Многие участники опроса читают по нескольку изданий сразу:

«Сейчас 38% Клерк, 21% Главбух, остальные понемногу»

Есть и такие варианты:

«Что первое попадётся в выдаче по запросу»

«Где можно получить информацию без регистрации и смс)))»

Или:

«Если вопрос так ставить, то я пользуюсь консультантом, а интернет как вспомогательный ресурс, на крайний случай»

Мы очень рады признанию читателей и всегда ждем вас в гости :)

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