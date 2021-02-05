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Законодательные поправки о цифровом рубле начнут готовить в этом году

Готовить поправки в законодательство с целью внедрения цифрового рубля должны начать во второй половине 2021 года.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета ГД по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

По его словам, поправки могут понадобиться в законы «О банках и банковской деятельности» и «О национальной платежной системе», «О Центральном банке», а также в Гражданский кодекс.

«Перед началом работы над изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля и протестировать его в пилотном варианте», — считает Аксаков.

В ЦБ изданию сообщили, что до начала апреля планируется подвести итоги обсуждения доклада о цифровом рубле, а затем будет разработана концепция и протестирован прототип.

Саму концепцию цифрового рубля ЦБ представил в октябре прошлого года.

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